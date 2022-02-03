عقـــارات

الأولى للتمويل العقاري: نمول وحدات حتى 150 مليون جنيه وأسعار شقق الكمبوندات تشهد ارتفاعا

في ضيافة برنامج CEO LEVEL الذي يقدمه رئيس تحرير جريدة المال
شريف عمر 7:22 م, الخميس, 3 فبراير 22 7:22 م, الخميس, 3 فبراير 22

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كشف أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري أن شركته بإمكانها تمويل وحدات بأسعار من 2.5 إلى 150 مليون جنيه لصالح عملاء الطبقة المرتفعة وفوق المتوسطة.

وحل أيمن عبدالحميد ضيفاً مساء اليوم على برنامج CEO Level الذي يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع على القناة الرسمية للجريدة على يوتيوب.

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أسباب ارتفاع أسعار وحدات الكمبوندات

وخلال البرنامج أشار إلى أن أسعار بيع بعض الوحدات بداخل الكمبوندات السكنية المغلقة تشهد ارتفاعا وتخرج عن نطاق الطبقة فوق المتوسطة، ولكن يجب النظر إلى أن المطور العقاري يتحمل عدة تكاليف إضافية عند بيع وحدة بداخل الكمبوند منها المنطقة الخدمية وغيرها، وكلها عوامل تجبره على رفع قيمة الوحدة، والتي تباع بنفس المساحة بأسعار أقل بشكل كبير فى مناطق خارج الكمبوندات السكنية.

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فترات السداد

وتابع : سنحاول الاستفادة من مبادرة المركزي للإسكان فوق المتوسط ولدينا إدارة مستقلة لذلك ولدينا قدرة على تمويل وحدات بأسعار تبدأ من 2.5 إلى 150 مليون جنيه للطبقة المرتفعة، أما فترات السداد فتدور ما بين 12 إلى 15 سنة، بمتوسط 10 سنوات وفقاً لخبراتي السابقة فى القطاع.

وتعتبر الأولى للتمويل العقاري أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير عام 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.

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بقلم شريف عمر

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