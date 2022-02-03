الأولى للتمويل العقاري تستهدف 20% زيادة سنوية في محفظة التمويلات والربحية

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن شركته تستهدف زيادة محفظة التمويلات وربحيتها بنحو 20% سنوياً.

وحل أيمن عبدالحميد ضيفاً مساء اليوم على برنامج CEO Level الذي يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع على القناة الرسمية للجريدة.

وخلال البرنامج أكد عبدالحميد أن الشركة وضعت خطة خمسية، بدأت بتحقيق تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي ومستهدف رفعها سنوياً بين 15 الى 20%، بما يعنى ان الشركة تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 2.25 مليار جنيه بحلول 2026.

وتابع : بالتبعية هناك مخططات لمواصلة الارتفاع بالارباح المحققة، فعلى سبيل المثال حققنا صافى ربح يفوق 50 مليون جنيه فى العام الماضى، ومخطط زيادته إلى 100 مليون العام الجارى، ثم 130 مليوناً العام المقبل.

رأس المال وحقوق المساهمين

وأضاف، أما رأس المال وحقوق المساهمين فى الشركة فقد وصل الى 950 مليون جنيه، وبالتالى لاحاجة لنا لإجراء أي زيادات نقدية فى رأس المال لحين الوصول لمحفظة تمولات تلامس 11 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تنوى مواصلة التركيز على عملاء الإسكان الاجتماعى من محدودى ومتوسطى الدخل هو اساس عمل الشركة مستقبلاً، فهناك 8 آلاف عميل تم تمويلهم بالسنوات الماضية، وذلك رغم انخفاض ربحية تلك التمويلات.

وذكر أن هوامش ربحية تمويلات محدودى ومتوسطى الدخل تدور قرب 1% وهى قيمة تذهب لتغطية المخصصات اللازمة فى القوائم المالية لتغطية الديون الجيدة، أما تمويلات الطبقة فوق المتوسطة والمرتفعة، فهوامش الربحية تدور حول 2.5 إلى 3.5%، وهى قيمة مرتفعة تعزز قدرة الشركات على تعويض عدم ربحية القطاع الأول.

تنشيط الشركات التابعة

وأكد أن الأولى تملك حصصا في شركات تابعة منها شركة الأولى للتأجير التمويلى والتى حققت أداءً وربحية جيدة فى العام الماضى، دفعتنا لاجراء زيادة نقدية لرأسمالها – ما زالت تنتظر اقراراها رسمياً – من 170 إلى 300 مليون جنيه لمواصلة التوسعات وزيادة محفظة التمويلات والتى تدور حاليا قرب مليارى جنيه.

واشار لتملك الأولى نحو 94% من شركة التعمير للتطوير العقاري والتي تدرس بجدية حاليا انشاء مشروعين إداريين في منطقتي الشيخ زايد وأكتوبر بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون جنيه.

هيكل المساهمين

وتعتبر الأولى للتمويل العقاري أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير عام 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.