«الأولى للتمويل العقاري» تؤجل أقساط عملائها 6 أشهر

قالت مصادر بشركة الأولى للتمويل العقارى إن الشركة بدأت تفعيل تأجيل الأقساط 6 شهور المستحقة على العملاء، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام قليلة.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن الشركة أرسلت رسائل نصية للعملاء تفيد بعملية التأجيل لمدة 6 أشهر دون احتساب اى غرامات تأخير .

لن يتم احتساب غرامات التأخير

وحصلت “المال” على الرسالة النصية التى أرسلتها الشركة لعملائها التى نصت على ” نوجه عنايتكم بتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 18-3-2019 ، الخاص بتأجيل الاقساط المستحقة لمدة 6 شهور من تاريخه ولن يتم احتساب غرامات تأخير مع احتساب عائد عن فترة التأجيل يضاف الى الرصيد بما سيؤدى الى تحملكم تكلفة اضافية بقيمة العائد طبقا لسعر العائد المطبق وزيادة قيمة القسط الشهرى بعد فترة التأجيل”.

تقديم طلب فى حالة الرغبة فى السداد

وأضافت الشركة فى رسالتها النصية : “فى حالة رغبتكم بعدم تأجيل سداد الأقساط يرجى تقديم طلب لدى فروع الشركة”.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد قررت قبل أيام قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لها، بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها “مؤسسات/أفراد” لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.

تكاتف كل مؤسسات الدولة

وقالت هيئة الرقابة المالية فى إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكل مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات، لرفع العبء عن كاهل الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

«المركزي» يتخد خطوات مماثلة

واتخذ البنك المركزي خطوات مماثلة قبل أيام، حيث أصدر تعليمات للبنوك بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد التي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وقال المركزي إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، من ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.