بنـــوك

«الأولى للتمويل العقاري» تؤجل أقساط عملائها 6 أشهر

دون احتساب اى غرامات تأخير
أحمد الدسوقي 5:45 م, الأثنين, 30 مارس 20 5:45 م, الأثنين, 30 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت مصادر بشركة الأولى للتمويل العقارى إن الشركة بدأت تفعيل تأجيل الأقساط 6 شهور المستحقة على العملاء، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام قليلة.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن الشركة أرسلت رسائل نصية للعملاء تفيد بعملية التأجيل لمدة 6 أشهر دون احتساب اى غرامات تأخير .

لن يتم احتساب غرامات التأخير

وحصلت “المال” على الرسالة النصية التى أرسلتها الشركة لعملائها التى نصت على ” نوجه عنايتكم بتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 18-3-2019 ، الخاص بتأجيل الاقساط المستحقة لمدة 6 شهور من تاريخه ولن يتم احتساب غرامات تأخير مع احتساب عائد عن فترة التأجيل يضاف الى الرصيد بما سيؤدى الى تحملكم تكلفة اضافية بقيمة العائد طبقا لسعر العائد المطبق وزيادة قيمة القسط الشهرى بعد فترة التأجيل”.

تقديم طلب فى حالة الرغبة فى السداد

وأضافت الشركة فى رسالتها النصية : “فى حالة رغبتكم بعدم تأجيل سداد الأقساط يرجى تقديم طلب لدى فروع الشركة”.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد قررت قبل أيام قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لها، بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها “مؤسسات/أفراد” لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.

تكاتف كل مؤسسات الدولة

وقالت هيئة الرقابة المالية فى إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكل مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات، لرفع العبء عن كاهل الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

«المركزي» يتخد خطوات مماثلة

واتخذ البنك المركزي خطوات مماثلة قبل أيام، حيث أصدر تعليمات للبنوك بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد التي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وقال المركزي إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، من ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد الدسوقي

ملف الكاتب أحمد الدسوقي

اقرأ أيضاً

الرقابة المالية: تأجيل أقساط عملاء «التأجير التمويلي والتخصيم» 6 أشهر

أحمد الدسوقي 11:42 ص, الأربعاء, 18 مارس 20

البنوك تضخ 9.6 مليار جنيه لنحو 409 آلاف عميل متناهي الصغر

أحمد الدسوقي 4:36 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20

البنك المركزي يضاعف الحد الأقصى المسموح للتمويل العقاري إلى 10% من محافظ البنوك

المال - خاص 9:06 م, الأثنين, 17 فبراير 20

أرصدة التمويل متناهى الصغر تلامس 16 مليار جنيه

أحمد الدسوقي 5:10 م, الخميس, 16 يناير 20

شركة الأهلي تتصدر نشاط التمويل العقاري خلال 8 شهور (إنفوجراف)

أحمد الدسوقي 8:34 م, الأربعاء, 20 نوفمبر 19

اتفاقية ثلاثية بين «البنك الأهلى» وجامعة عين شمس ومستشفى رويال برومبتون

‫محمود الصباغ‬‎ 12:55 م, الأربعاء, 13 نوفمبر 19