«الأولى للتمويل العقارى» تفاضل بين 3 عروض لإدارة برنامج سندات التوريق

تفاضل شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» بين 3 عروض من بنوك استثمار وشركات أوراق مالية، بهدف اختيار واحدة منها لتتولى إدارة برنامج سندات التوريق الذى ستصدره.



قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، إنها أعلنت منذ بداية العام الحالى عن نيتها إصدار سندات توريق، وبالفعل تلقت أكثر من عرض من شركات أوراق مالية لإدارة الطرح، وتم إعداد قائمة مختصرة تضم 3 عروض.



وتابع «عبد الحميد» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم اختيار الشركة الفائزة بإدارة الطرح، والتى بدورها ستراجع كل تفاصيل برنامج السندات، إلى جانب تعيين مستشار قانونى له.



وأفاد بأن الشركة تستهدف إصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، كشريحة أولى للبرنامج، وسندات بقيمة 4 مليارات خلال 2022.



وذكر أن شركة ميريس المالية ستتولى مهام إعداد دراسة التصنيف الائتمانى لسندات التوريق المرتقبة.

وأكد «عبد الحميد» أن «الأولى» تخطط من خلال إصدار سندات التوريق لتحقيق عدة أهداف، منها تقليل تركيزها على العملاء فى تحصيل الإيرادات، بجانب تنويع المصادر التمويلية.



وأشار إلى وجود طفرة حالية فى إصدارات سندات التوريق فى السوق المحلية التى تتزامن مع اهتمام المؤسسات المالية والبنوك بشراء تلك الأداة التمويلية، بما عزز من رغبة الأولى فى إصدارها.



وسندات التوريق هى سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.



وأوضح «عبد الحميد» أن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 54 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، وأكد أنها تمتلك أكبر محفظة تمويل عقارى بقيمة 2.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى زيادتها بقيمة 800 مليون فى نفس الربع 2022.



ولفت «عبد الحميد» إلى أن الشركة تتجه بقوة لتمويل فوق متوسطى الدخل ومرتفع الدخل، إذ بدأت منذ أغسطس 2021 وتم تقديم تمويل يقرب من 1.6 مليار جنيه.