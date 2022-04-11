كشف أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعميرللتمويل العقارى (الأولى) عن أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على تمويل عقارى والتعامل مع الشركة .

وأكد – فى تصريحات لـ«المال» – أن شركته تتيح خدماتها للعملاء من خلال الموقع الإلكترونى أيضا، ويقوم العميل من خلال التطبيق والموقع بإرسال البيانات الخاصة به ومستندات الوحدة الراغب فى شرائها، ويتم إخطاره بالأوراق المطلوبة، وتتم جميع الإجراءات الداخلية فى الشركة اعتمادا على هذه المستندات ولا يطلب من العميل الذهاب إلى الفرع إلا للتوقيع والتعاقد النهائى.

وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من توفير التطبيق الجديد خلال 5 شهور، مشيرا إلى أن تكلفة التطبيق لم يتم تحديدها بعد، ولكن الشركة فى طور تجهيز التكلفة المبدئية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها.

وأشار إلى أن الشركة لديها إستراتيجية للاعتماد على التكنولوجيا كبديل لافتتاح الفروع ، الأمر الذى يعزز الوصول لأكبرعدد من المتعاملين فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن الشركة لديها 7 مقرات خاصة بالإدارة والمبيعات .

ولفت إلى أن الشركة لديها عدد كبير من العملاء ضمن المشروع القومى السابق والإسكان الاجتماعى الحالى من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن الشركة تتيح لهؤلاء العملاء سداد الأقساط عن طريق المحافظ الإلكترونية .

وكشف «عبد الحميد» عن أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة تصل إلى %25 من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023 وأكد أن حصة شركة “الأولى” فى الوقت الراهن من حيث حجم التمويلات التى تم منحها تصل إلى %17.7 وحصة الشركة من حيث رصيد المديونية نحو %20.8 حتى تاريخه.

وكان «عبدالحميد» أشار سابقاً لـ«المال» إلى أن الشركة وضعت خطة خمسية، بدأت بتحقيق حجم تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه فى العام الماضى مقارنة مع مستهدف 400 مليون، وتخطط لرفعها سنويا ما بين 15 إلى %20 بما يعنى أنها تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 2.25 مليار جنيه بحلول 2026 .

وأضاف: “بالتبعية هناك نية لمواصلة الارتفاع بالأرباح المحققة، فعلى سبيل المثال حققنا صافى ربح قارب 53 مليون جنيه فى العام الماضى، ومخطط لزيادته إلى 100 مليون فى العام الجارى، ثم 130 مليونا فى العام المقبل”.

وتعتبر “الأولى” للتمويل العقارى أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير عام 2004 ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.