«الأولى» للتمويل العقارى تحصل على 400 مليون جنيه من «أبوظبى التجارى» و«البركة»

حصلت شركة الأولى للتمويل العقارى مؤخراً على تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون جنيه، من بنكى «أبوظبى التجارى» و«البركة مصر»، تم توظيفها فى تعزيز الملاءة المالية وشراء مزيد من محافظ المطورين العقاريين.

قالت مصادر مقربة من الملف إن «الأولى» حصلت على تسهيلات من بنك أبوظبى التجارى بقيمة 300 مليون جنيه، تم استخدامها بالكامل فى شراء محافظ مطورين، بخلاف التمويل العقارى للأفراد.

وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية حصلت «الأولى» على موافقة بنك البركة مصر لتخصيص 100 مليون جنيه، لاستخدامها فى تعزيز الملاءة المالية وتغطية توسعاتها فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشارت المصادر إلى أن «الأولى» تلقت عروضاً من عدة بنوك بغرض توفير تسهيلات ائتمانية لها مستقبلاً، مؤكدة أن إدارة الشركة تدرسها فى ضوء احتياجاتها لزيادة حجم محفظة التمويلات خلال العام الجارى.

وأكدت أن التسهيلات البنكية للأولى سجلت نحو 900 مليون جنيه بنهاية أول 7 شهور من العام الجارى، وستركز فى الفترة القادمة على تنشيط التعامل مع الأفراد ومنحهم تمويلات عقارية، سواء عبر صندوق الإسكان الاجتماعى، أو التواصل مباشرة مع المواطنين لشراء وحدات فى مشروعات ومناطق مختلفة.

وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.

وكان أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قد قال لـ«المال» إن «الأولى» استطاعت خلال أول 7 شهور من العام الجارى تحقيق المستهدفات الكلية لمحفظة تمويلات العملاء عن 2022، والتى بلغت 1.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس رؤيتها التوسعية.