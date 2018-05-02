الأولى للاستثمار والتنمية العقارية تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية أودعتها اليوم الأربعاء نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته .ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 أبريل الماضى على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 5 مليون جنيه الى 5.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 500 ألف جنيه

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية أودعتها اليوم الأربعاء نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 أبريل الماضى على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 5 مليون جنيه الى 5.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 500 ألف جنيه تمويلا من الأرباح والأرباح المرحلة، وفقا لقائمة المركز المالى للشركة في ديسمبر 2017.

وأعلنت الشركة فى وقت لاحق عن قيام محكمة أسيوط الاثنين الماضى بندب خبير من وزارة العدل فى اطار الدعوى المرفوعة من جانبها للمطالبة باستحقاقها مبلغ عشرة ملايين جنيه كشرط جزائى لصالحها بإحدى عقودها التجارية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 409.2 ألف جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 475.9 ألف جنيه جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016.

