عقـــارات

«الأولى للاستثمار» تستهدف اختراق العاصمة الإدارية وأسيوط الجديدة

خلال الخمس سنوات المقبلة
سارة لطفي 6:16 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 6:16 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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تستهدف شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية التوسع خلال الفترة المقبلة بنشاط التطوير العقاري، إضافة للتوسع بالمدن الذكية ومدن الجيل الرابع، والدخول لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة خلال الـخمس سنوات المقبلة.

وتخطط الشركة لطرح منتج بالقطاع الطبي يتميز بتكنولوجيا حديثة، ليتماشى مع البنية التحتية بمدن الجيل الرابع، وذلك نظراً لارتفاع الطلب على المنتج الطبي وتوافر الفرص الاستثمارية، وجاء ذلك في بيان للشركة بأخر مستجدات مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية.

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كما تستهدف الشركة تطوير مجتمع عمراني متكامل بوحدات سكنية وتجارية وفندقية بهضبة ناصر أسيوط، وذلك باتباع معايير التنمية المستدامة مع استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة.


وتخطط شركة الأولى للتنمية العقارية الاستثماربقطاع تكنولوجيا المعلومات التي لديها فرص للنمو والتوسع.


وتستهدف الشركة الاستثمار في نشاط إدارة الأصول العقارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك في ظل التوسع العمراني الذي تشهده البلاد وحاجتها الماسة في إدارة وتشغيل الأصول العقارية.

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وتقوم الشركة بتحديد حجم الاستثمار اللازم لاستكمال المشروعات الحالية ومقترحات التوسعات المستقبلية وطرق تمويلها والعائد الاستثماري المتوقع .

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بقلم سارة لطفي

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