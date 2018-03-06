الأولى للاستثمار ترفع دعوى لاستحقاق شرط جزائى بـ10 ملايين جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، عن تحريك دعوى قضائية مدنية للمطالبة باستحقاقها مبلغ عشرة ملايين جنيه كشرط جزائى لصالحها بإحدى عقودها التجارية.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الدعوى المدنية المذكورة قيدت برقم 1102 لسنه 2018 - محكمة أسيوط وتم نظ

رجب عزالدين

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، عن تحريك دعوى قضائية مدنية للمطالبة باستحقاقها مبلغ عشرة ملايين جنيه كشرط جزائى لصالحها بإحدى عقودها التجارية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الدعوى المدنية المذكورة قيدت برقم 1102 لسنه 2018 – محكمة أسيوط وتم نظرها بجلسة أمس الإثنين، وتم تأجيلها للاطلاع إلى جلسة 2 إبريل المقبل بناءً على طلب المدعين.

وأسندت الشركة رفع الدعوى لمكتب محاماة مصر (مريد حسين وشركاؤه) ضد أحمد فتوح وآخرين، بسبب عدم التزامهم بتنفيذ شروط التعاقد لبيع وحدات سكنية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 409.2 ألف جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 475.9 ألف جنيه جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016.