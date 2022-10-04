«الأولى» تواصل قفزاتها بحجم التمويلات العقارية وتضخ 2 مليار جنيه خلال 9 أشهر

نجحت شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي ” بقيادة أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة ، في تحقيق إنطلاقة كبري في حجم التمويلات العقارية التي ضختها خلال الـ 9 شهور الأولي من العام الحالي ، حيث قامت بضخ تمويلات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الحالي متخطية مستهدف عام 2022 والبالغ بنحو 1.4 مليار جنيه.

وقال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى -الأولى ، أن هذه النتائج تسبق المستهدف الربحى بنحو 43%، حتى نهاية سبتمبر الماضى، مشيرا إلي أن الأرباح المستهدفة سيتم استيفائها بالكامل، بعد تحصيل الأقساط والفوائد مع نهاية العام فى نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف عبد الحميد، أن قيمة التمويلات المستهدفة التي حددتها الشركة خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه، وبالفعل حققت الشركة تلك القيمة بنهاية شهر يوليو، ومن ثم قفزت قيمة التمويلات المقدمة خلال الشهرين الماضيين بنحو 600 مليون جنيه، موضحا أن شراء المحافظ العقارية من المطورين كان له الدور الأكبر في الوصول لتلك القيمة.

وأضاف أن الشركة تمتلك أكبر محفظة تمويل عقاري بإجمالي 5.5 مليار، كما سجلت المديونية 3.6 مليار جنيه، و بلغت تمويلات الشركة نحو 15 % من حجم التمويلات الممنوحة، ورصيد المديونية حوالى17% من اجمالى السوق وبلغت الخصة السوقية نحو 12 % من السوق حتى شهر يونيو الماضى.

وعن عدد عملاء الشركة أوضح أن ” الأولي ” تمتلك أكبر محفظة عملاء حيث يتخطى حجم العملاء 43 % من عملاء التمويل العقاري للشركات بسبب اهتمام الشركة بشريحة محدودى الدخل، ويقدر عدد العملاء محدودى الدخل بنحو ٣٥ الف عميل القائم منهم حاليا 23 الف عميل والباقى سدد مديونيته بشكل كامل.

وأشار إلي أن نسبة المتعثرين بلغت خلال الشهر الجارى نحو 2.6 % وهى نسبة أقل من الشهر الماضى الذى تجاوز فيه الـ 3 % ، وذلك نتيجة بذل الجهود داخل الشركة لتحصيل المتأخرات دون توقيع الحجز على العملاء و لذلك تتناقص نسب التعثر لدينا.

وحول الخطة المستقبلية لشركة ” الأولي ” قال عبد الحميد إن الشركة تتبنى خطة للتحول الرقمى على 3 مراحل بدأت مرحلتها الأولى فعليا عبر اعداد تطبيق موبايل ابليكيشن لتقديم اوراق الحصول على القرض ، والغرض من هذا الاجراء تقديم تسهيلات للعملاء خاصة العملاء خارج القاهرة.

وأضاف أن المرحلة التالية من خطة التحول الرقمي تتيح للعميل الاطلاع على حساباته ثم المرحلة الأخيرة التى تمكن العميل من الدفع اون لاين عبر وسائل السداد اللكترونية.

وأضاف نتطلع لاطلاق أنشطة مالية جديدة فى المستقبل ولدينا بالفعل ذراع تأجير تمويلى نسهم فيه بنسبة 90 % و ذراع تطوير عقارى بنسبة 94%.