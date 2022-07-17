«الأولى» تضخ تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه قبل نهاية 2022

قال أحمد كمال الدين، العضو المنتدب فى شركة «الأولى» للتمويل متناهى الصغر إنها تستهدف ضخ تمويلات خلال 6 شهور بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف رفع إجمالى تمويلاتها إلى 400 مليون.

يُذكر أن «المال» انفردت فى أبريل الماضى، بخبر استحواذ شركة «LOLC GROUP» السريلانكية على كامل أسهم «الأولى» بقيمة 80.2 مليون جنيه، فى صفقة شهدت تخارج وكالة الأغا خان للتمويل الصغير التابعة لمؤسسة الأغا خان الدولية للتنمية غير الهادفة للربح.

وأضاف «كمال الدين» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن خطة توسع «الأولى» عقب صفقة الاستحواذ من قبل «LOLC GROUP » تتضمن افتتاح 15 فرعا جديدا قبل نهاية العام الحالى ليصل إجمالى عددها إلى 25.

وأوضح أن خطة التوسع تشمل أيضًا تقديم خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة منها التأجير التمويلى والمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن شركته لديها تسهيلات ائتمانية من 8 بنوك عاملة فى السوق المحلية منها الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى و«SAIB» رافضًا الإفصاح عن حجم تلك التسهيلات.

و«LOLC GROUP» وفقًا لموقعها الإلكترونى هى أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية فى سريلانكا، وتقدم خدمات متنوعة من الودائع لأجل وإصدار بطاقات الخصم والائتمان والتمويل البديل، والتمويل متناهى الصغر وتمويل السيارات، وبدأت أعمالها التجارية عام 2003 وهى شركة مقيدة فى بورصة «كولومبو» – السوق الرئيسية فى سيرلانكا.