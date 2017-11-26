الأولى تستهدف تقديم 3 مليارات جنيه تمويلات

المال خاص:وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى" على زيادة رأسمالها المدفوع بمبلغ 330 مليون جنيه.وبذلك فقد تم زيادة رأس مال الشركة المرخص ليصبح مليار جنيه والمدفوع 734 مليون جنيه.قال حسن حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه سيتم بناء على الموافقة زيادة رأسمال شرك

المال خاص:

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” على زيادة رأسمالها المدفوع بمبلغ 330 مليون جنيه.

وبذلك فقد تم زيادة رأس مال الشركة المرخص ليصبح مليار جنيه والمدفوع 734 مليون جنيه.

قال حسن حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه سيتم بناء على الموافقة زيادة رأسمال شركة التعمير للتأجير التمويلى بمبلغ 100 مليون جنيه، وكذلك لشركة التعمير للتطوير العقارى، ليصبح إجمالى رأسمال الأولى 170 مليون جنيه والثانية 125 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تقديم خطة ستتوسع الشركات الثلاثة عبرها خلال خمس سنوات القادمة، حيث من المتوقع ان تحقق الأولى للتأجير التمويلى عمليات بحوالى 5 مليارات جنيه وشركة التمويل العقاري تمويلات بـ3 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة انتهجت استراتيجية توسعية قامت خلالها بوضع وتحقيق أهداف منها إعادة الهيكلة المالية فى 2012 مع وضع خطة توسعية فى 2014 دون زيادة رأس المال، وقد تم تأسيس شركتين وظهرت ملامح نجاح الخطة منذ العام الأول واسترد المساهمين نحو %80 من رأسمال الشركة الحالى، ثم بدأت الشركة فى إجراءات زيادة رأس المال من المساهمين.

وأوضح أن إعادة الهيكلة المالية التى تمت فى 2012 نجحت فى إحداث تغير جذرى فى رأس المال العامل من عجز بلغ 366 مليون جنيه إلى فائض بلغ 163 مليون جنيه فى 2012، بزيادة قدرها 529 مليون جنيه، وقد تم تخفيض الديون المتعثرة نتيجة تركيز رئيس المجلس على الربحية وتأسيس إدارة تحصيل وديون متعثرة والتعاون مع الإدارة القانونية ما أدى إلى إنجاح إعادة الهيكلة المالية.

وأشار إلى اعتماد الجمعية العمومية فى 12 نوفمبر 2014 استراتيجة التوسع فى مجالات متكاملة دون زيادة رأسمال المساهمين وقد اعتمدت الرؤية الاستراتيجية على أن عملاء التمويل العقارى من المطورين فى حاجة إلى التأجير التمويلى، وبالتالى هناك ميزة تنافسية فى ذلك القطاع، وهو ما تحقق بالفعل وانعكس على قطاع التمويل العقارى بصورة إيجابية، لافتا إلى أنه تم استعمال سيولة الشركة فى تحقيق عائد حوالى %25 فى الاستثمار العقارى، وتحقق ذلك بشراء وحدات بخصم الكاش على أن يتم بيع الوحدات بعد ذلك بالربح المخطط عن طريق التمويل العقارى.

وأضاف أن الشركة استعملت 150 مليون جنيه من سيولتها فى تأسيس شركتى التأجير التمويلى والتطوير العقارى فى 2015، وقد حققت تلك الشركات نموا ملحوظا منذ عامها الأول ليصل صافى الأرباح الكلية لجميع الشركات 36 مليون جنيه فى 2016، بينما بلغ إجمالى الإيرادات للشركات الثلاث فى سبتمبر 2017، 273 مليون جنيه وصافى الأرباح 36 مليون جنيه.

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للشركة فيما يتعلق بالربحية تحققت بزيادتها بنسبة %34 نتيجة للأنشطة الجديدة، لافتا إلى أن إجمالى المبالغ المستردة من رأس المال للمساهمين بلغ 325.70 مليون جنيه حتى ديسمبر 2016، ومن المتوقع وفقا للدراسة المالية التقديرية المحددة من الشركة لمدة 5 سنوات جديدة نمو الأصول بنسبة %310 والربح المجمع بنسبة %230 والعائد على رأس المال ليصل إلى %23 بدلا من %12.