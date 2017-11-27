الأولى ترفع رأسمالها المدفوع إلى 734 مليون جنيه

المال ـ خاص:قال حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن موافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة، على رفع رأس المال المدفوع بمبلغ 330 مليون جنيه، سيترتب عليها ارتفاع رأس المال المرخص إلى مليار جنيه، والمدفوع 734 مليون جنيه.وأشار إلى أنه بناء على الموافقة س

المال ـ خاص:

قال حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن موافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة، على رفع رأس المال المدفوع بمبلغ 330 مليون جنيه، سيترتب عليها ارتفاع رأس المال المرخص إلى مليار جنيه، والمدفوع 734 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه بناء على الموافقة سيتم زيادة رأس المال المدفوع بشركة التعمير للتأجير التمويلى – الأولى، بمبلغ 100 مليون جنيه، ليصبح 170 مليون جنيه، وزيادة رأس مال شركة التعمير للتطوير العقارى – الأولى، بمبلغ 100 مليون جنيه، ليصبح 125 مليون جنيه.

واعتمدت الجمعية الخطة المقدمة من رئيس المجلس، وتتضمن توسع الشركات الثلاثة خلال الخمس سنوات القادمة، ومن المتوقع أن تحقق الأولى للتأجير التمويلى عمليات بحوالى 5 مليارات جنيه، وشركة التمويل العقارى حوالى 3 مليارات جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى ومنتج الايجاره، ومن المتوقع ارتفاع العائد على رأس المال إلى %23 نهاية الفترة.