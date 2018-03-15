الأولى تتفاوض مع مصر- إيران على قرض ضمن SMEs

❐ عمرو طنطاوى: ارتفاع تمويلات المشروعات الصغيرة إلى مليارى جنيهأحمد الدسوقىتجرى شركة الأولى للتأجير التمويلى، مفاوضات مكثفة مع بنك مصر- إيران للتنمية؛ للحصول على قرض بفائدة منخفضة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs.قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك فى تصريحات خاصة لـ«المال

❐ عمرو طنطاوى: ارتفاع تمويلات المشروعات الصغيرة إلى مليارى جنيه

أحمد الدسوقى

تجرى شركة الأولى للتأجير التمويلى، مفاوضات مكثفة مع بنك مصر- إيران للتنمية؛ للحصول على قرض بفائدة منخفضة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs.

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركة بدأت مفاوضات مع مصرفه للحصول على قرض بفائدة منخفضة وفقا لأسعار الفائدة داخل المبادرة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع زالت فى مراحلها الأولى.

وأضاف طنطاوى أن شركات تأجير تمويلى أخرى، رفض الإفصاح عن هويتها، فتحت مفاوضات مع مصرفه للحصول على قروض ضمن المبادرة، مشيرا إلى أن «مصر – إيران» على أتم الاستعداد لتمويل كل الشركات فى السوق وفق المبادرة.

وكانت مصادر قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق، إن البنك المركزى المصرى، وافق على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s».

واشترط «المركزى» أن يكون لدي شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، والتى من بينها أن تتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.

وقال العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية، إن قروض المشروعات الصغيرة بمصرفه ارتفعت إلى مليارى جنيه لتمثل نحو %20 من إجمالى محفظة قروض البنك، مؤكدا أن مصرفه يولى أهمية كبيرة للغاية للمشروعات الصغيرة.

كان البنك المركزى قد أطلق مطلع العام قبل الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى. وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.