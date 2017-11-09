الأولى تتعاقد مع شركتى تسويق واستعلام ائتمانى فى الكويت

سهير محمد وقعت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، عددا من بروتوكولات التعاون مع كيانات تعمل فى مجال التمويل والتسويق، ببعض الدول العربية، بغرض الاستفادة من امكانياتها فى الترويج لدى المصريين العاملين بالخارج. وأكد مصدر مسئول بالشركة – فضل عدم ذكر اسمه - التو

سهير محمد

وقعت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، عددا من بروتوكولات التعاون مع كيانات تعمل فى مجال التمويل والتسويق، ببعض الدول العربية، بغرض الاستفادة من امكانياتها فى الترويج لدى المصريين العاملين بالخارج.

وأكد مصدر مسئول بالشركة – فضل عدم ذكر اسمه – التوقيع مع شركة اللؤلؤة للتسويق العقارى بالكويت، ويتضمن البروتوكول قيام الأخيرة بالترويج للأفراد أو شركات العاملين بالدولة الخليجية، على أن تتولى «الأولى» تمويل الراغبين فى الشراء، لافتا إلى أن اللؤلؤة بدأت بالفعل فى تسويق عدد من المشروعات التى تم الاتفاق عليها.

وكشف عن سعى شركته للتوقيع على بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات متعددة الجنسيات، مقرها الكويت، بغرض إعداد تقارير استعلام ائتمانى، وجمع معلومات موثقة عن العملاء الذين سيتم تمويل شرائهم عقارات فى مصر، وذلك بالتزامن مع الاتجاه لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع بعض البنوك العربية والأجنبية.

ولفت إلى أن «الأولى» تعكف حالياً على تعديل برامج تمويل المصريين فى الخارج، لمنحها مرونة أكبر فيما يتعلق بفترات التمويل والدفعات المقدمة، مع السعى للتوسع فى تقديم التمويل العقارى للوحدات الإدارية والتجارية للشركات، بنظام الإجارة التى تنتهى بالتملك، بعد أن سمحت الهيئة الرقابة المالية بذلك.

تأسست «الأولى» للتمويل العقارى فى أغسطس 2003، كشركة مساهمة مصرية، وبدأت ممارسة نشاطها فى فبراير 2004، طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

ويضم سوق التمويل العقارى فى مصر نحو 14 شركة، تتضمن شركة إعادة تمويل، بإجمالى رؤوس أموال 2.1 مليار جنيه، وبلغت أرصدتها منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضى قرابة 1.2 مليار، مقابل 746 مليون جنيه، عن ذات الفترة من العام الماضى، بينما سجل التمويل التراكمى منذ بدء النشاط، ما يزيد عن 8 مليارات جنيه، وفق التقرير الشهرى لهيئة الرقابة المالية.