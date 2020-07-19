«الأولوية للإنفاق على الصحة والاستثمار في الشعوب».. 3 نصائح من مدير صندوق النقد لحكومات العالم في ظل كورونا

قدمت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي حزمة من النصائح لحكومات العالم في ظل التعايش مع فيروس كورونا مع أهمية تحديد فقه الاولويات خلال الفترة القادمة تتكون من ثلاث محاور رئيسية.

وقالت جورجييفا في مقابلة مع برنامج القاهرة الآن، الذي تقدمه الإعلامي لميس الحديدي على قناة العربية الحدث : أول هذه المحاور جعل القطاع الصحي في أولوية الإنفاق عبر دعم المستشفيات والأطباء والتمريض وثانيها تقديم الدعم المالي لقطاع الأعمال وللمواطنين الأكثر احتياجا مع ضرورة عدم سحب هذا الدعم بسرعة.

وتابعت: “الأولوية الثالثة في هذه المرحلة أن نعلم هذا الوباء يُقدم لنا فرصا أيضا وبالتالي نصيحتي للدول أن توجه حوافزها المالية لدعم قدراتها التنافسية في المستقبل وخير مثال على ذلك الاقتصاد الرقمي وهو قطاع رابح خلال فتره الوباء لذا يجب أن تبذلوا كل ما في وسعكم كي لا تخسروا هذه الفرص”.

وأعربت كريستالينا عن قلقها من أن تفرز تنامي ظاهرة التحول الرقمي في العالم على إثر جائحة كورونا فجوه بين المتقدمين والمتأخرين في التحول الرقمي.

وقالت: “أنا قلقة بالأخص أن نرى اتساعا للفجوة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال الرقمي”.

ووجهت نصيحة للحكومات قائلة : “يجب أن تتأكد الحكومة أنها تتخذ إجراءات حاسمة لدعم هذا التحول الرقمي واستثمروا في شعوبكم استثمروا في التعليم، استثمروا في الحماية الاجتماعية”.

وأضاف: “لقد علمنا الوباء أننا جميعا بنفس قوه الضعفاء بينا، لذا تأكدوا من القيام بكل ما هو ممكن لدعم قوة تحمل المواطنين وليس فقط قوة قطاع الأعمال”.