استثمار

«الأولوية للإنفاق على الصحة والاستثمار في الشعوب».. 3 نصائح من مدير صندوق النقد لحكومات العالم في ظل كورونا

دعت الحكومات إلى سرعة التحول الرقمي
المال - خاص 10:45 م, الأحد, 19 يوليو 20 10:45 م, الأحد, 19 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قدمت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي حزمة من النصائح لحكومات العالم في ظل التعايش مع فيروس كورونا مع أهمية تحديد فقه الاولويات خلال الفترة القادمة تتكون من ثلاث محاور رئيسية.

وقالت جورجييفا في مقابلة مع برنامج القاهرة الآن، الذي تقدمه الإعلامي لميس الحديدي على قناة العربية الحدث : أول هذه المحاور جعل القطاع الصحي في أولوية الإنفاق عبر دعم المستشفيات والأطباء والتمريض وثانيها تقديم الدعم المالي لقطاع الأعمال وللمواطنين الأكثر احتياجا مع ضرورة عدم سحب هذا الدعم بسرعة.

وتابعت: “الأولوية الثالثة في هذه المرحلة أن نعلم هذا الوباء يُقدم لنا فرصا أيضا وبالتالي نصيحتي للدول أن توجه حوافزها المالية لدعم قدراتها التنافسية في المستقبل وخير مثال على ذلك الاقتصاد الرقمي وهو قطاع رابح خلال فتره الوباء لذا يجب أن تبذلوا كل ما في وسعكم كي لا تخسروا هذه الفرص”.

وأعربت كريستالينا عن قلقها من أن تفرز تنامي ظاهرة التحول الرقمي في العالم على إثر جائحة كورونا فجوه بين المتقدمين والمتأخرين في التحول الرقمي.

وقالت: “أنا قلقة بالأخص أن نرى اتساعا للفجوة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال الرقمي”.

ووجهت نصيحة للحكومات قائلة : “يجب أن تتأكد الحكومة أنها تتخذ إجراءات حاسمة لدعم هذا التحول الرقمي واستثمروا في شعوبكم استثمروا في التعليم، استثمروا في الحماية الاجتماعية”.

وأضاف: “لقد علمنا الوباء أننا جميعا بنفس قوه الضعفاء بينا، لذا تأكدوا من القيام بكل ما هو ممكن لدعم قوة تحمل المواطنين وليس فقط قوة قطاع الأعمال”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

صندوق النقد يطمأن الدول التي أجلت سداد فوائد ديونها : لا تقلقوا من الوصول للأسواق العالمية

المال - خاص 10:52 م, الأحد, 19 يوليو 20

صندوق النقد : روشتة نجاح الاقتصاد المصري هي التنافسية وإنهاء البيروقراطية ومزيد من الشفافية

المال - خاص 10:02 م, الأحد, 19 يوليو 20

سداد الدفعة الأولى سبتمبر 2023.. صندوق النقد يكشف تفاصيل إقراض مصر 5.2 مليار دولار

سمر السيد 4:07 م, الثلاثاء, 30 يونيو 20

صندوق النقد يثبت توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عند 2%

سمر السيد 7:20 ص, الخميس, 25 يونيو 20

بعثة صندوق النقد: البنك المركزي المصري والحكومة ينفذان تدابير لاحتواء آثار كورونا

سمر السيد 9:00 ص, الأحد, 29 مارس 20

مديرة صندوق النقد: ثلث البلدان الأعضاء بالصندوق لديها إصابات بفيروس كورونا

سمر السيد 7:40 م, الأربعاء, 4 مارس 20