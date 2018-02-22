الأوكاوزيون الشتوى بالثغر يتجمد رغم تخفيضات 40%

نسبة الركود وصلت هذا العام إلى حوالى 70%، مقارنة بالعام الماضى معتز محمود دفعت حالة الركود الكبيرة التى تشهدها أسواق الملابس الجاهزة بالثغر فى موسمها الشتوى الذى قارب على الأنتهاء بالتجار لتقديم تخفيضات كبيرة على أمل تحريك السوق فى ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين. قال أشرف جويا

نسبة الركود وصلت هذا العام إلى حوالى 70%، مقارنة بالعام الماضى

معتز محمود



دفعت حالة الركود الكبيرة التى تشهدها أسواق الملابس الجاهزة بالثغر فى موسمها الشتوى الذى قارب على الأنتهاء بالتجار لتقديم تخفيضات كبيرة على أمل تحريك السوق فى ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

قال أشرف جويا نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن نسبة التخفيضات التى تم خصمها على الملابس فى الموسم الشتوى الجارى خلال فترة الاوكازيون بلغت 40% .



وأضاف جويا فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” أنه بالرغم من تلك النسبة فإن حركة المبيعات لم تشهد أى انتعاشه لتعويض قلة البيع خلال الموسم، والذى أعتبره الأسوأ فى تاريخ الملابس الجاهزة.



وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزة وصلت هذا العام إلى حوالى 70%، مقارنة بالعام الماضى.



واشار نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الأوكازيون الشتوي ممتد حتى موعد عرض الملابس الصيفية فى مارس المقبل.



وكشف جويا عن أنحسار فى نسب الملابس المستوردة المتاحة فى المحلات والتى لم تصل نسبتها هذا العام إلى 20% من المعروض مقارنة بنحو 50% من العام الماضى.

وأرجع نائب هذا الأنحسار فى الملابس المستوردة المتاحة بالإسواق ، لأسباب متعددة أبرزها وجود مخاطرة فى الحصول عليها رغم قرب سعرها من المحلى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء الأوكازيون الشتوى اعتبارا من يوم 15 يناير الماضى ، فى مختلف المحافظات .

وتضمن القرار أن المحل الراغب فى الاشتراك سيحصل على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، والواقع فى دائرتها المحل التجارى للمشاركة فى الأوكازيون الشتوى ، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون، للتأكد من العروض، للحفاظ على حقوق المستهلك.

واعتبر نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الزيادة فى أسعار الملابس هذا العام تتراوح من 60 – 100% مقارنة بالعام الماضى.



وأضاف جويا أن الزيادة الكبيرة فى الأسعار أسبابها متعددة نتيجة زيادة أسعار الخامات والمعدات والأجو