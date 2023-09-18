الأوكازيون الصيفي في الإسكندرية.. تخفيضات كبيرة وملابس الأطفال في صدارة المبيعات

تباينات أراء أعضاء مجلس إدارة وشعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الاسكندرية، بشأن الأوكازيون الصيفي في هذا العام بينما من يراه متواضعا وأخر يعده جاء في التوقعات، بينما كانت ملابس الأطفال تحتل صدارة المبيعات.

موسم متواضع

فى البداية قال أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن موسم الأوكازيون الصيفي في هذا العام يواجه أداء متواضع، وهو يعد أقل من المأمول والمتوقع تحقيقه .

وأرجع جويا السبب فى هذا الوضع الصعب في الأوكازيون الصيفى إلى العديد من الأسباب ، وفى مقدمتها أن طبيعة طبقات المستهلكين المستهدفه لم تعد الملابس من الأولويات لها حتى في فتره الأوكازيون .

وكشف جويا عن أن التخفيضات هذا العام في موسم الأوكازيون الصيفى كانت كبيرة ووصلت في بعض الأحيان إلى نحو 60 بالمئة .

وأوضح جويا أنه رغم هذه التخفيضات والعروض والتراجعات الكبيرة في الأسعار والتخفيضات التى تم تفعيلها فإن حركه البيع في خلال موسم الأوكازيون كانت متواضعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إلى أن هناك بعض التجار وبعض أصحاب المحلات قاموا بإعادة طرح تخفيضات جديدة بعد التخفيضات الأولى وذلك على أمل جذب العديد من القطاعات والطبقات والمستهلكين بهدف تحفيزهم على الشراء تظل هذه الأوضاع الصعبة .

وأشار جويا إلى أنه و رغم كل هذا فإن السوق لا يشهد حركه طبيعية ولم يتم تحريك لحركه البيع بشكل جدي أو بنسب كبيرة ملحوظة خلال الأوكازيون الصيفي .

واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن هناك تراجع يمكن أن يتم تقديره بنحو 20% حركه البيع مقارنة بموسم الأوكازيون الصيفى العام الماضي .

ولفت جويا إلى أن بعض القطاعات مثل الملابس الرجالي كانت حركة التراجعات خلال هذا الموسم تزيد عن 20% مقارنه بحركة البيع خلال الموسم الأوكازيون الصيفى العام الماضي .

وأشار إلى أن الملابس النسائي يمكن تقييمها بتراجع بنحو 20% أما بالنسبة لملابس الأطفال فإن هناك صعوبة في تقدير الوضع ، حيث أنه غير محدد فيها بالنسبه لحركة البيع خلال الأوكازيون الصيفي .

ويعد موسم الأوكازيون بمثابة مناسبة لبعض الفئات والقطاعات والطبقات التى تتوجه خلاله لتدبير احتياجاتها من الملابس فى ظل التخفيضات الى تكون متاحه ويتم الإعلان عنها خلاله، وهذا العام جاءت في مستوى التوقعات التي كانت يضعها العديد من التجار.

تخفيضات كبيرة

بدوره قال عبد الحكيم فتحي عبد الحكيم عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إن حركة المبيعات خلال الأوكازيون الصيفي هذا العام جاءت في مستوى التوقعات التي كانت يضعها العديد من التجار .

وأضاف عبد الحكيم أن هذه التوقعات بالنسبة للبعض كانت على مستوى أعداد القطع المتوقع بيعها ، فمثلاً إذا كانت تتراوح من قطعتين إلى أربعه فتم بيع الأربع قطع وبالتالي فهي تأتي في مستوى التوقعات .

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أنه كان هناك قلق من البعض قبل بداية الأوكازيون الصيفى هذا العام تخوفاً من حركة المبيعات .

وأشار عبد الحكيم إلى أن أبرز القطاعات التي كان فيها إقبال خلال فتره الأوكازيون الصيفى في هذا العام هى منتجات ملابس الأطفال يليها بعد ذلك منتجات الملابس الحريمي .

وأضاف أن التخفيضات هذا العام بنسب تراوحت من 20 – 50% في خلال فترة موسم الأوكازيون حسب نوع المنتج وتكلفته ، لافتاً إلى أن هذا العام التخفيضات كانت كبيرة .

وأرجع عبد الحكيم نسب التخفيضات الكبيرة إلى أن هناك رغبة من التجار في البيع وإعاده تدوير رأس مالهم مره آخرى لشراء منتجات الملابس الشتوية .

واعتبر عبد الحكيم أن نسبة المحلات المشاركه في الأوكازيون الصيفي هذا العام هي أقل من كل عام ، وأرجع ذلك أسباب غير معلومه لكنها من الممكن أن تكون منها القلق في الوصول لنسب المبيعات فى فترة الأوكازيون هذا العام ، علاوة على ذلك أنه ليس كل التجار لديهم القدرة على الدخول في الأوكازيون .

وأشار إلى أن المشاركة في الأوكازيون تتطلب بعض تمكانيات حيث أنه قد يكون البعض لديه كميات متدنية لا تستحق الدخول في الأوكازيون وإعادة الإجراءات الخاصه به لأن من يريد دخول الأوكازيون لابد أن يكون لديك كميات من الملابس يريد أن يبيعها وتغطي كافه المقاسات حتى يستطيع عمل أوكازيون .

وتابع : من ليس لديه قدرة مالية وقدرة إستيعابية لوجود بضائع لا يمكن الدخول والمشاركة في فترة الأوكازيون .