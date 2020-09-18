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الأوقاف : 6 مليارات جنيه تكلفة تشييد وترميم المساجد على مدار 5 سنوات (فيديو)

إعادة ترميم المساجد وبنائها وفرشها بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية
محمد مجدي 11:14 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20 11:14 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

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أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أنه تم افتتاح 71 مسجدًا في عدد من المحافظات منها البحر الأحمر والغربية والفيوم وأسيوط وكفر الشيخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة افتتح مسجد الأحياء في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبحضور محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار الدولة لإعمار بيوت الله.

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وأضاف أن إعادة ترميم المساجد وبنائها وفرشها بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، كاشفًا أن بعضها كان بالجهود الذاتية، وما يزيد على 3 مليارات جنيه من موازنة الوزارة.

وتابع أنه تم أمس افتتاح المسجد الإسلامي المصري في دولة تنزانيا، وذلك في مدينة دار السلام، وتمت إعادة ترميم المسجد بمعرفة شركة المقاولون العرب فرع تنزانيا بتكلفة 10 ملايين و400 ألف جنيه، وتمت إضافة مصلى للسيدات.

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وأشار إلى أن مصر لديها مركز إسلامي في دولة تنزانيا، إضافة إلى وجود وافدين مصريين في تلك الدولة، ويتم تدريس بعض المواد الأزهرية في المركز.

وقال إن الأسبوع المقبل سيتم افتتاح 74 مسجدًا في عدد من المحافظات، منها 13 مسجدا في محافظة البحيرة.

وأضاف أن قضية الشعب المصري متدين بطبعه مفروغ منها، ويتم التبرع لبناء المساجد وترميم المساجد من خلال المنافذ الشرعية وتحت إشراف وزارة الأوقاف والدولة محكمة سيطرتها على جميع الأجهزة الحكومية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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