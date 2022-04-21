الأوقاف والتنظيم والإدارة يناقشان معايير تقييم المتقدمين لشغل 2000 وظيفة بالوزارة

ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، آلية تنفيذ مسابقة التعاقد مع 1000 وظيفة من إمام وخطيب ومدرس و 1000 وظيفة عامل ، بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف فى المحافظات.



وأكد حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف، والالتزام بالآليات التي حددها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، في عملية التوظف في الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على الاستفادة من إمكانيات مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقييم المتقدمين في هذه المسابقة، والذي يعد آلية موضوعية تحقق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة والعدالة، نظرًا لاعتماده في عملية التقييم على منظومة إلكترونية لا مجال فيها للتدخل البشري على الإطلاق، ليحصل على الوظيفة الأحق والأجدر والأكفأ وهو المقصد والمبتغى.



وأشار إلى أهمية تحقيق العدل الإداري بين الموظفين أو المتقدمين لشغل وظائف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الرضا المجتمعي، وقوة الإيمان بالدولة، ويعمق الولاء والانتماء لها.



وأكد أن موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو مصدر المعلومات الوحيد المعتمد في كل ما يتصل بالمسابقة ، محذرًا من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة للعامة والبسطاء في إيهامهم بمحاولة القدرة على التوظيف بالأوقاف ، فهذا زمن قد ولى ولن يعود.



و أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز أعلن على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال شهر يناير الماضي، عن طلب التعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس و 1000 عامل، للعمل بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 فبراير حتى 2 مارس الماضي، ولمدة 24 ساعة يوميا أي بواقع 360 ساعة تقديم، حيث تم التقديم إلكترونيا على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ ، وتضمن الإعلان الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة للشغل.



وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و 988 متقدما، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل 196 ألفا و 694 متقدما.

بوابة الوظائف الحكومية

وأشار إلى أن الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية يأتي في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.





