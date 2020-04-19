الأوقاف: ندرس مقترحا لفتح المساجد في رمضان لصلاة التراويح دون مصلين (فيديو)

قال المتحدث باسم الأوقاف إن "الوزارة ترحب بكل الأراء وكونوا على ثقة أن وزارة الأوقاف ووزيرها يتمنى ويرجو أن تفتح المساجد اليوم قبل الغد".

قال أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن الوزارة ستدرس مقترحا لفتح المساجد للأئمة فقط في شهر رمضان لإقامة صلاة التراويح دون مصلين؛ وذلك بعد قرار غلق المساجد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح دول العالم نهاية العام الماضي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، والذي عرض على متحدث الأوقاف مطالب المشاهدين ضرورة فتح المساجد لإقامة التراويح دون مصلين حتى يشعر المواطنون بأجواء الشهر الكريم وأصوات المآذن .

وتابع القاضي: “الوزارة ترحب بهذا المقترح لكن لابد من دراسته والأمر لا يأتى عبثا لكن يجب مراعاة الظرف التى تمر بها البلاد”.

وقال إن “الوزارة ترحب بكل الأراء وكونوا على ثقة أن وزارة الأوقاف ووزيرها يتمنى ويرجو أن تفتح المساجد اليوم قبل الغد لكن تعلم أن هناك ظرفا استثنائيا وندعو الله أن يرفع الكرب وتعود المساجد إلى ذكر الله”.