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الأوقاف: منع وجود صناديق التبرعات في المساجد دعما للشفافية ومهلة 10 أيام لتوفيق الأوضاع (فيديو)

أكد مسؤول بالأوقاف أن باب التبرعات العينية لم يغلق ولكن وضع المبالغ المالية في صندوق لن يحدث مرة أخرى
محمد مجدي 12:13 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 12:13 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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أكد الدكتور مختار نوح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف ، أن قرار منع وجود صناديق التبرعات في المساجد يعمل على تحقيق أعلى درجات الشفافية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على شاشة “ON”.

وقال نوح : “اللي عايز يتبرع له عدة سبل وهو حساب معين لوزارة الأوقاف للتبرعات النقدية للمساجد وهذا الحساب خاص بعمارة المساجد والأضرحة”.

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وأوضح أن هناك حسابا آخرا للبر و خدمة المجتمع.

وأوضح أن صناديق التبرعات بالمساجد سيتم إعطاء مهلة 10 أيام لمجالس إدارات المساجد لتوفيق أوضاعهم وعمل رقم حساب خاص في البنك ويتم وضع رقم الحساب في مكان ظاهر بالمسجد للناس وذلك لحوكمة عملية التبرعات .

وأضاف نوح أنه كان يساء استخدامها استخدام سئ للغاية وتم ضبط بعض العمليات فيها شبه فساد في بعض المساجد ومن أجل ذلك كان هذا القرار لتعزيز وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

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وأكد نوح أن باب التبرعات العينية لم يغلق ولكن وضع المبالغ المالية في صندوق لن يحدث مرة أخرى لأنه لا يعلم أين تذهب هذه الأموال .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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