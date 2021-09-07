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«الأوقاف»: منع أي عنصر ينتمي لأي جماعة متشددة من صعود المنبر أو أداء الدروس

لبحث ضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف
المال - خاص 7:43 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 7:43 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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أكد الدكتور هشام عبد العزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني، منع أي عنصر منتمٍ لأي جماعة متشددة من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الصلاة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بمديري إدارات أوقاف الجيزة بقاعة حراء، بحضور الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، لبحث ضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

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وأضاف عبد العزيز ، أن الاجتماع ناقش سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى القائم بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بالوزارة.

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مؤكدًا أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه سيتم عقد باقي الاجتماعات هذا الأسبوع مع مديريتي الإسماعيلية والقليوبية، كما سيتم الإعلان لاحقا عن موعد الاجتماع مع باقي المديريات.

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بقلم المال - خاص

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