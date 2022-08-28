الأوقاف: ما نسب للوزير بشأن دعاء «اللهم اشف مرضى المسلمين» تحريف ومحاولة لركوب التريند

أصدر المركز الإعلامي لوزارة الأوقاف الأحد توضيحا بشأن ما نشر على بعض مواقع التواصل منسوبًا إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من أن الدعاء بقولنا: “اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين قول خاطئ”.

وقال المركز في بيان إن ما نسب للوزير بشأن هذا الدعاء “تحريف وافتئات وخروج بالكلام عن سياقه”.

وأوضح أن “الحديث كان تحديدًا عن تعميم الدعاء بالخير والشفاء والأمن والأمان للجميع، وأن التعميم أفضل وأولى من التخصيص، وينبغي أن تكون نفوسنا ممتلئة بحب الخير، والحرص على مشاعر جميع الخلق”.

وقال: “ماذا لو كان المتحدث يتحدث في بلد يموج بأطياف وأصحاب ديانات متعددة، لماذا لا يراعي كل منَّا مشاعر الآخر ويدعو بالخير والشفاء للجميع؟”.

وأضاف: “قد قامت العديد من المواقع التي نشرت الخبر أو تناقلته عمن نشره بتعديل الخبر وفق سياقه الصحيح، غير أن بعض من يتسرعون ولا يتحققون من صحة ما ينشر، ولا من دقته، ولا ممن صدر عنه الخبر، ويحاولون ركوب التريند يسرعون أو يسرفون في التفنيد دون تثبت أو تحرٍ أو علم”.

وتابع: “لذا لزم التوضيح، والتأكيد على ضرورة التثبت، وأخذ الأخبار والأقوال من مظانها الصحيحة، دون تناقل أخبار أو عبارة أو جملة لم تصدر أصلًا عن قائلها”.

وأكدت الأوقاف في البيان على حث الجميع على تعميم الدعاء بالخير، مشيرة إلى أن التعميم في الدعاء بالخير أولى وأفضل، وأطيب للقلوب والنفوس، والحفاظ على مشاعر الآخرين من التخصيص.