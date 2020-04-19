الأوقاف: لا مجال لفتح المساجد في رمضان دون مصلين ولم نفكر في ذلك

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إنه لافتح للمساجد في رمضان لإقامة الصلاة سواء بمصلين أو دون مصلين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إشارة لتراجع الوزارة بعد إعلان متحدثها عن دراسة مقترح بفتح المساجد دون…

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إنه لافتح للمساجد في رمضان لإقامة الصلاة سواء بمصلين أو دون مصلين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إشارة لتراجع الوزارة بعد إعلان متحدثها عن دراسة مقترح بفتح المساجد دون مصلين.

وأضاف طايع في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر :لم يكن هناك ثمة تفكير في فتح المساجد ولم تعرض نهائيا ولم تدرس إية مقترحات ونهيب بالشعب المصري أن يمتثلوا لقرارات وزارة الصحة بمنع التجمعات .

وأكد رئيس القطاع الديني لوزارة الأوقاف أنه من أراد أن يعجل بفتح المساجد فعليه بالالتزام بالمعايير والضوابط حتى يمكن السيطرة على الفيروس موضحا أنه لن تفتح المساجد حتى زوال الغمة .

وأعلنت الوزارة منذ قليل إعفاء متحدثها أحمد القاضي بعد مداخلة له مع قناة صدى البلد أكد فيها دراسة الوزارة لقرار فتح المساجد دون مصلين في رمضان.