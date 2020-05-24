الأوقاف عن فيديو «اجري ياشيخ» عقب صلاة العيد «مشهد عبثي لطالب متعثر»

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى.

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الأحد، إن مشهد جري طالب بزيه الأزهري “عبثي”، مؤكدا أن الطالب متعثر في دراسته.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى.

وجاء تعليق طايع على بعض التجاوزات التي حدثت اليوم أثناء صلاة العيد ، ومنها ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو لشاب يرتدي زيا أزهريا ويجري عقب صلاة العيد في أحد شوارع مدينة نبروه.

وأبرز مقطع الفيديو أصوات ساخرة من جري الشاب ويشجعون جريه ويقولون “اجرى ياشيخ”.

وقال طايع: “هذا طالب في الصف الثاني الإعدادي محول من التربية والتعليم للأزهر لأنه متعثر دراسيا وعمره ١٦ عاما .. هذه مشاهد عبثية”.

وأضاف: “هو ليس شيخا ولا يتبع الأوقاف وكان عمل عبثي في الشارع، وتخيل لو أن هذا الغلام لو كان صاحب قضية وعلى حق هل كان سيجري؟”.

وتابع: “الحدث الثاني كان في قرية أوسيم وكان فني كهرباء كان يؤم الناس وليس شيخا، وقد يكون هناك وقائع أخرى لم تصلنا.. المساجد كاملة اليوم وأئمة الأوقاف لم يرتكب منهم واحد مخالفة”.