الأوقاف: طرح صكوك أضاحي بكمية 2500 طن لحوم

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، مشروع صكوك الأضاحي التي تقوم عليه وزارة الأوقاف يستهدف محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وصكوك الأضاحي العام الحالي يستهدف 2500 طن لحوم.

وأضاف أبو عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن الذبح سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع، وهذا الوقت الشرعي للذبح، على أن يتم توزيع اللحوم خامس أيام عيد الأضحى.

وتابع أبو عمر أنه لأول مرة يتم عمل صكوك أضاحي من اللحوم البلدي بسعر 3800 جنيه، ويوجد صكوك لحوم سودانية بقيمة 2200 جنيه.