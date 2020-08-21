الأوقاف : حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادًا لعودة صلاة الجمعة

وجه الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس القادم، استعدادًا لعودة صلاة الجمعة القادمة.

مؤكدًا استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.

مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

الحكومة توافق على عودة صلاة الجمعة بالمساجد وفق ضوابط

وكان محمد مختار جمعة قد صرح بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر قررت اليوم الأربعاء 19/ 8/ 2020 م الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28/ 8 / 2020 م بإذن الله تعالى.

ضوابط عودة صلاة الجمعة

أولاً : الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي ، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة ، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.



ثانيًا : عدم فتح دورات المياه ، أو دور المناسبات ، أو زيارة الأضرحة ، وعدم السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه ، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.



ثالثًا : سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف ، ومصرح له بالخطابة ، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.



رابعًا : في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.



خامسًا : لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.