الأوقاف توزع 25 طن مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وصول هدية وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح بعدد ٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية بما يعادل ٢٥ طن مواد غذائية.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه تم استلام ٥ آلاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التموين، وذلك بحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وممثل عن مديرية التموين بالمحافظة .

وأشار إلى أنه سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بلجنة مشتركة من الأوقاف والتضامن بمدن وقرى المحافظة على الأسر المستحقة التى تم حصرها من خلال مديرية التضامن الاجتماعي .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تعاونها الدائم والمستمر مع المحافظة لخدمة أهالي مطروح، مؤكدا على ضرورة التنسيق للوصول المواد الغذائية الى الأسر الأكثر استحقاقا وصولا إلى أقصى التجمعات مع استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الوزارات في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي مطروح.