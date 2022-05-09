«الأوقاف» تنفي إسناد إدارة مسجد الإمام الحسين إلى أي جهة

نفى القطاع الديني بوزارة الأوقاف ما تردد عن إسناد إدارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) إلى أي جهة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القطاع الديني بالوزارة أكد في بيان له الأحد، أن مؤسسة مساجد تتعاون مع الوزارة في إطار البروتوكول الموقع بينهما في عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد، في حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة وكذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف.

ووجه القطاع الديني الشكر لمؤسسة مساجد على ما تقدمه من جهد مشكور ومقدر في خدمة مسجد الإمام الحسين تحت إشراف وزارة الأوقاف ومن مساهمة في تطويره، مؤكدا أن وزارة الأوقاف هي الجهة الرئيسية في عملية التطوير، ومؤسسة مساجد شريك مساهم في هذا التطوير.