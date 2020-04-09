اقتصاد وأسواق

الأوقاف تنتج قناعا واقيا للحماية من «كورونا» بسعر 50 جنيها

لتوفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة
المال - خاص 4:41 م, الخميس, 9 أبريل 20 4:41 م, الخميس, 9 أبريل 20

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أنشأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه، في ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها كمساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقا لـ”البوابة الإلكترونية” لوزارة الأوقاف، فإن الهدف توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة ، والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين .

وأضافت، أنه من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي.

ومن الجدير بالذكر أن المواد الداخلة في صناعة هذا القناع تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيها فقط للقناع الواحد.

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بقلم المال - خاص

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