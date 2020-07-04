الأوقاف تقرر استمرار تعليق الموالد والاحتفالات في المساجد أو محيطها

قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، السبت، إن وزارة الأوقاف قررت استمرار تعليق الموالد والاحتفالات في المساجد أو محيطها. وأوضح المجلس في بيان أنه "نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على…

قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، السبت، إن وزارة الأوقاف قررت استمرار تعليق الموالد والاحتفالات في المساجد أو محيطها.

وأوضح المجلس في بيان أنه “نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس”.

وأضاف: “لحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس بإذن الله تعالى، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها”.

وتابع: “في حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلى جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا بإذن الله تعالى.

وقال: “نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين”.