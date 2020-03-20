الأوقاف تقرر إغلاق مسجد السيدة زينب «منعًا للتزاحم مع اقتراب المولد»

قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد السيدة زينب لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، بعد مشاهد مصورة أظهرت تجمعًا لمريدي المسجد.

وقالت الوزارة في بيان إن الغلق جاء من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية، وذلك منعًا للتزاحم مع اقتراب ذكرى مولد السيدة زينب، في ضوء إجراءات الدولة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

كما أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة. وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وعلقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن مشاهد تزاحم المواطنين في أماكن الصلاة، اليوم الجمعة، ومشهد التزاحم أمام ضريح السيدة زينب اليوم في اتصال مع برنامج الحكاية على ام بي سي مصر، حيث قالت: “الناس اللي واخدة الموضوع باستخفاف ماتعظوش من اللي حصل في ايران.. إيران بتسجل وفيات كثيرة جدًا بسبب مولد في مدينة قم الايرانية”.

وأضافت: “إن معظم الإصابات التي حدثت في دول الخليج ولبنان سببها الأساسي هذا المولد في ايران، لو حالة واحدة اتاخدت باستهتار أنا مش عارفة الموضوع يوصل لفين.. احنا بنعمل إجراءات عزل وتقصي في المنطقة.

وتابعت: “إن إجراءات الحكومة واضحة علشان نلتزم بأماكننا ومنازلنا.. فيه ناس تسببت في إصابة دول كاملة. أنا مش هعتني بما يقال في الخارج؛ لأن برا خلاص بقى فيه آلاف الوفيات.. وأن أول إصابات سنغافورة كانت بسبب اماكن دينية.