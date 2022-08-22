«الأوقاف» تقدم 20 مليون جنيه دعما للأشقاء في السودان بعد أزمة السيول الأخيرة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف د. عبد الله حسن بأنه في ضوء العلاقات الأخوية الشقيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيقة، وفي إطار جهود الدولة المصرية بشأن تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة لأشقائنا في السودان نظرًا لما تعرضت له بعض المناطق بها من أضرار جراء السيول الأخيرة،

قررت وزارة الأوقاف الإسهام بعشرين مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان،

مع تمنياتنا لأشقائنا في دولة السودان بكل الخير، ودعائنا لله (عز وجل) أن يفرج عن المضارين جراء هذه السيول كل كرب ألمَّ بهم.