الأوقاف تغير اسم مسجد حسن البنا بدمنهور

ياسمين فواز كشف النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تلقيه استغاثة من مواطنين بدمنهور بشأن وجود تجمع للإخوان في مسجد يدعي "حسن البنا"، مؤكدا تواصله صباح اليوم من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي أصدر قرارا بتغيير اسم المسجد وخطيبه واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف بك

ياسمين فواز

كشف النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تلقيه استغاثة من مواطنين بدمنهور بشأن وجود تجمع للإخوان في مسجد يدعي “حسن البنا”، مؤكدا تواصله صباح اليوم من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي أصدر قرارا بتغيير اسم المسجد وخطيبه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف بكرى أنه تم إبلاغ المديرية صباحا، وسيتم تغيير اسم المسجد وتغيير اللافتة اليوم واتخاذ كل ما يلزم، متسائلا :”كيف نحارب الإرهاب بينما منابعه مازالت موجودة متمثلة فى أماكن كتلك وما بها من كتب وما يرتاده من أشخاص؟”

كان مواطنون من محافظة دمنهور قد أرسلوا نداء إلى وزير الداخلية والأمن الوطنى ومدير الأمن بخصوص حى عزبة سعد، وهو أحد الأحياء الشهيرة فى دمنهور، مطالبين بالتدخل حيث يوجد مسجد لجماعة الإخوان المسلمين يحمل اسم حسن البنا وعليه شعار الجماعة، ويرتاده يوميا أشخاص بينهم الكثير ممن حكم عليهم في قضايا إرهاب.