الأوقاف: تعليق كل الأمور والأنشطة الجماعية فى رمضان لتصاعد انتشار فيروس كورونا

وتؤكد الوزارة حظر أى عمليات إفطار جماعى بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية فى رمضان، نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازى، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها.

وتؤكد الوزارة حظر أى عمليات إفطار جماعى بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) هذا العام , وكذلك أى ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات فى الشهر الفضيل.

مع تأكيدنا على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأى ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام , وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا فى حالة عدم تسجيل أى حالات إيجابية جديدة , وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أى خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.