الأوقاف تعلن خطبة الجمعة عن صلة الأرحام

وكالات:أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل بالمساجد التابعة لها بعنوان (صلة الرحم وأثرها في حياة الفرد والمجتمع).وشددت وزارة الأوقاف- في بيان السبت- على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة

وكالات:

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل بالمساجد التابعة لها بعنوان (صلة الرحم وأثرها في حياة الفرد والمجتمع).





وشددت وزارة الأوقاف- في بيان السبت- على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأشار البيان إلى ضرورة العمل بشعيرة صلة الأرحام في المجتمع للتراحم ونشر القيم الإنسانية.