الأوقاف تعلن إجراء مسابقة لإيفاد الأئمة خلال رمضـان المقبل

وكالات: أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة إيفاد الأئمة خلال شهـر رمضـان المقبل على أن تتوفر في المتقدم عدة شروط تتضمن أن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة وأمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن 6 أعوام في قطاع الدعوة وحاصلاً على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين. كما اشترطت الوزارة في ال

وكالات:

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة إيفاد الأئمة خلال شهـر رمضـان المقبل على أن تتوفر في المتقدم عدة شروط تتضمن أن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة وأمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن 6 أعوام في قطاع الدعوة وحاصلاً على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين.

كما اشترطت الوزارة في المتقدم ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين، وألا يزيد سنه على 55 عاما اعتبارًا من تاريخ فتح باب التقدم للمسابقة، وأن يجتاز المتسابق الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن في القرآن الكريم كاملاً، التفسـير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقــه وأصوله، السـيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، والمعلومات العامة والسمات الشخصية.

واشترطت الوزارة ان يجتاز المتسابق المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن وأن يكون حسن السير والسلوك وأن يكون سليم البنية كامل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014، وألا يزيد عدد مرات الإيفاد في شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الوظيفية، ولا تقل المدة البينية بين الإيفاد والآخر عن 8 أعوام.

كما اشترطت أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة حتى ولو لم يستكمل مدة الإيفاد، ولا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية- الشؤون القانونية- غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج، ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.