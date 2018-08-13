الأوقاف تطرح مناقصة جديدة لإدارة محفظة أوراقها المالية

توقيع بروتوكول مع «الإسكان» و«الإنتاج الحربي» لاستغلال الأصول أحمد عاشور وعصام عميرة:تعتزم هيئة الأوقاف المصرية طرح مناقصة جديدة لإدارة محفظة أوراقها المالية فى البورصة، بعد إلغاء المناقصة التى طرحها رئيس الهيئة السابق.وقال سيد محروس، رئيس الهيئة الجديد، إنها ستعل

توقيع بروتوكول مع «الإسكان» و«الإنتاج الحربي» لاستغلال الأصول



أحمد عاشور وعصام عميرة:

تعتزم هيئة الأوقاف المصرية طرح مناقصة جديدة لإدارة محفظة أوراقها المالية

فى البورصة، بعد إلغاء المناقصة التى طرحها رئيس الهيئة السابق.

وقال سيد محروس، رئيس الهيئة الجديد، إنها ستعلن عن مناقصة لاختيار شركة

إدارة أصول بعد العيد مباشرة، ضمن خطتها لتعظيم الاستفادة من الأصول.

يقدر حجم استثمارات الهيئة فى البورصة المصرية بنحو 2.7 مليار جنيه، وأعلنت

فى فبراير الماضى، أنها اختارت 6 شركات إدارة أصول بينها «هيرمس» و«سى آى

كابيتال» و«بلتون» و«رسملة» و«الأهلي»، لإدارة محفظة مالية بقيمة 600 مليون

جنيه، من بين 15 شركة تقدمت للمناقصة التى تم طرحها فى 2017.

وتمتلك هيئة الأوقاف المصرية مساهمات مباشرة فى بعض الشركات المقيدة

بالبورصة، منها الصناعات الكيماوية «كيما»، والدلتا للسكر، وبنكا التعمير

والإسكان وفيصل الإسلامى، كما تمتلك فى أخرى غير مقيدة، منها العربية

للمفروشات والسجاد «دمنهور للسجاد»، والمحمودية للمقاولات.

ولم يحدد رئيس هيئة الأوقاف الجديد حجم محفظة الأوراق المالية التى سيتم

طرحها، لافتاً إلى أنه جارى إعداد المناقصة وسيتم الكشف عنها خلال أيام.

كان رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر فى أبريل

الماضي، قرار إعفاء رئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ من منصبه،

على خلفية قيام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإحاله بعض تصرفاته

للنيابة العامة، والتى تتعلق ببيع أسهم فى بنك الإسكان والتعمير بالأمر

المباشر، دون الرجوع لإدارة الهيئة، وأحال النائب العام الموضوع إلى الجهات

المعنية، وحملت القضية رقم 282 لسنة 2018.

وفى سياق متصل، قال سيد محروس، إن الهيئة تعكف حالياً على تدقيق حجم

أصولها، وتم إبرام بروتوكول تعاون مع وزراتى الإسكان والإنتاج الحربى

لاستغلال الأراضي، مع إمكانية فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص.

وكان رئيس هيئة الأوقاف السابق، قد أعلن أن حجم الأصول التابعة للهيئة تقدر بحوالى 800 مليار جنيه.