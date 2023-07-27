«الأوقاف» تصدر بيانا عاجلا بشأن ترشيد الكهرباء في المساجد

أصدرت وزاة الأوقاف بيانا عاجلا بشأن ترشيد الكهرباء في المساجد جاء فيه، في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وفي ضوء حرصنا على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة، فإننا نؤكد بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها.

فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف. تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه. قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية. الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف.

5- عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة .

وعلى جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع السادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.