الأوقاف تستعد لطرح مناقصة إدارة محفظة بـ600 مليون جنيه

أحمد الدسوقى وشريف عمر:تستعد هيئة الأوقاف لطرح مناقصة على شركات إدارة الأصول، لتولى استثمار محفظة بقيمة 600 مليون جنيه.وقالت مصادر مقربة من الطرح، إن الهيئة وجهت الدعوة لكبرى شركات إدارة الأصول فى السوق المحلية، لحضور اجتماعات شرح بنود كراسة الشروط.ولفتت المصادر - التى فضلت عدم ذكر اسمها - إلى

أحمد الدسوقى وشريف عمر:

تستعد هيئة الأوقاف لطرح مناقصة على شركات إدارة الأصول، لتولى استثمار محفظة بقيمة 600 مليون جنيه.

وقالت مصادر مقربة من الطرح، إن الهيئة وجهت الدعوة لكبرى شركات إدارة الأصول فى السوق المحلية، لحضور اجتماعات شرح بنود كراسة الشروط.

ولفتت المصادر – التى فضلت عدم ذكر اسمها – إلى أن الهيئة ستدرس جميع العروض المقدمة، وستختار الأنسب من الناحيتين المالية والفنية، متوقعة الانتهاء من المناقصة وتحديد الشركات الفائزة وتقسيم المحفظة بينها خلال الشهر الحالى أو المقبل، ليتم بدء الاستثمار الفعلى قبل نهاية العام.

وأكدت أن الهيئة ترغب فى تنويع أوجه استثمارات المحفظة، ما بين أدوات الدخل الثابت، وأسهم الشركات المقيدة فى البورصة، مع مراعاة التوافق مع الشريعة الإسلامية.

وعلمت «المال» أن هناك اهتماماً كبيرًا من شركات إدارة الأصول للمشاركة فى المناقصة، ومن ضمنها شركات «سى آى كابيتال»، و«الأهلى ﻹدارة الأصول» و«مباشر مصر لإدارة الأصول».

يشار إلى أن هيئة الأوقاف تملك مساهمات مباشرة فى بعض الشركات المقيدة بالبورصة، ومنها الصناعات الكيماوية «كيما»، والدلتا للسكر، وبنكا التعمير والإسكان، وفيصل الإسلامى.