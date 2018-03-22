الأوقاف ترفع مخصصات الاستثمار فى البورصة إلى 4 مليارات جنيه

■ عبد الحافظ: نأمل فى اقتناص حصة كبيرة من «إنبى» عبر الطرح الخاص أحمد عاشوررفعت هيئة الأوقاف المصرية، مخصصات الاستثمار فى طروحات البورصة إلى 4 مليارات جنيه، عقب إعلان الحكومة قائمة الشركات التى ستبيع حصص منها بسوق المال.وقال أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات لـ «ال

■ عبد الحافظ: نأمل فى اقتناص حصة كبيرة من «إنبى» عبر الطرح الخاص

أحمد عاشور

رفعت هيئة الأوقاف المصرية، مخصصات الاستثمار فى طروحات البورصة إلى 4 مليارات جنيه، عقب إعلان الحكومة قائمة الشركات التى ستبيع حصص منها بسوق المال.

وقال أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات لـ «المال»، إنها رصدت -3 4 مليارات جنيه، للاستثمار فى برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، ضمن خطة تنويع المحفظة المالية.وأكد على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من حديقة المريلاند، أول أمس إن الهيئة تأمل فى اقتناص حصة كبيرة من الشركات المطروحة، وعلى رأسها «إنبى».

كان «عبد الحافظ» قد صرح لـ«المال» فى يناير الماضى، بأن الهيئة رصدت محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، مشيرا إلى أن امتلاكها حالياً أسهم ببنكى فيصل الإسلامى، والتعمير والإسكان، وشركتى المصرية للاتصالات، والمصرية للصناعات الكيماوية – كيما ، وتسعى لاقتناص حصة من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية – إنبى.

وأشار إلى اقتناص الهيئة أسهماً بقيمة 100 مليون جنيه، فى الطرح الأخير لشركة ابن سينا للأدوية، من خلال الاكتتاب العام والسوق الثانوية، وكانت الأخيرة طرحت %40.1 من أسهمها مطلع ديسمبر الماضى، بقيمة إجمالية اقتربت من 1.6 مليار جنيه.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحى، منذ أيام، عن خطة لطرح حصص تتراوح بين «15 – %30» فى 23 شركة حكومية، بعوائد متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه، خلال 24 – 30 شهراً.

وشكلت هيئة الأوقاف فى ديسمبر الماضى، لجنة استثمار تضم 7 أعضاء، لديهم خبرات متنوعة بالقطاعات الزراعية، والصناعية، والإنتاجية، والبنوك، وسوق المال، بهدف وضع إستراتيجية متكاملة للفرص الاستثمارية بسوق المال، أو خارجه.