الأوقاف ترصد مليار جنيه للاستثمار فى البورصة

❏ عبد الحافظ: الهيئة ضخت 100 مليون جنيه فى أسهم ابن سينا للأدوية أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت رصدت هيئة الأوقاف المصرية، محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية، المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة. وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات

❏ عبد الحافظ: الهيئة ضخت 100 مليون جنيه فى أسهم ابن سينا للأدوية

أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت

رصدت هيئة الأوقاف المصرية، محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية، المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأخيرة تمتلك سيولة تمكنها من اقتناص حصص جيدة فى الطروحات الحكومية المرتقبة، وعلى رأسها طرح بنك القاهرة، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى».

ولفت إلى أن الهيئة لديها أسهم ببنكى فيصل الإسلامى والتعمير والإسكان، وشركتى المصرية للاتصالات والمصرية للصناعات الكيماوية «كيما»، وأشار إلى أن الهيئة تركز بشكل أساسى على تنويع استثمارتها، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.

وقال إنها تعمل حالياً على الانتهاء من عدد من المشروعات العقارية الكبرى المملوكة لشركة المحمودية للمقاولات – شركة تابعة –، ما سيمكنها من توفير سيولة، بالإضافة للمشاركة فى الطروحات المذكورة.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«المال»، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الوزارة بصدد الإعلان عن إستراتيجية شاملة تتضمن جدولاً زمنيًّا للشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة، مؤكدا أن الإستراتيجية فى مراحلها النهائية.

وأضاف «عبد الحافظ» أن الهيئة تمكنت من اقتناص أسهم بقيمة 100 مليون جنيه فى الطرح الأخير لشركة إبن سينا للأدوية، من خلال الاكتتاب العام والسوق الثانوية، مشيرا إلى أن ما تم ضخه فى «إبن سينا»، يدخل ضمن المليار جنيه المرصودة للاستثمار فى البورصة.

كانت البورصة قد استقبلت طرح %40.1 من أسهم «ابن سينا»، مطلع ديسمبر الماضى، بقيمة إجمالية اقتربت من 1.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة شكلت منذ شهر تقريبا، لجنة استثمار تضم 7 أعضاء لديهم خبرات متنوعة فى القطاعات الزراعية، والصناعية، والإنتاجية، بالإضافة إلى البنوك، وسوق المال، وعلى رأسهم محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية.

وأكد أن هدف اللجنة هو وضع استراتيجية كاملة لبحث الفرص الاستثمارية سواء داخل سوق المال أو خارجه، موضحا أنه قد يتم الاستعانة بخبرات جديدة مستقبلا، مثل منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وسهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر.

وقال إنه تجرى محاولات لضم شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، للاستفادة من خبراته الواسعة فى مجال سوق المال.