اقتصاد وأسواق

الأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان

أسوان تعرضت لطقس سيء الأيام الماضية
وائل كمال 2:11 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 2:11 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 10 ملايين جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان.

وأكد وزير الأوقاف، أن ذلك من خلال التنسيق مع كل من محافظة أسوان، ووزارة التضامن الاجتماعي في حصر أصحاب المنازل الأكثر تضررًا واحتياجًا لذلك.

ووأشار إلى أنه سيتم التنفيذ فور موافاتنا بالحصر من المحافظة ووزارة التضامن في حدود المبلغ المقرر، ويكون التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان وتحت إشرافها.

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يذكر أن محافظة أسوان شهدت مساء الجمعة وطوال الساعات الأولى من صباح السبت الماضي طقسًا سيئًا، صاحبه سقوط أمطار غزيرة وسيول وتساقط ثلوج مع عواصف رعدية.

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بقلم وائل كمال

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