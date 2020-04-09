اقتصاد وأسواق

الأوقاف تحول 50 مليون جنيه إلى حساب المتضررين من «كورونا»

أكدت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي لها.
المال - خاص 5:36 م, الخميس, 9 أبريل 20 5:36 م, الخميس, 9 أبريل 20

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أعلنت وزارة الأوقاف أنه قامت بتحويل مبلغ 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للوزارة وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

ولاسيما في أوقات الشدائد والأزمات تم تحويل مبلغ خمسين مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا (رقم 2030 ببنك مصر).

وكذلك من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة بند البر.

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بقلم المال - خاص

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