«الأوقاف» تحدد الأحد المقبل للقبول المبدئي في مسابقة الأئمة ويوليو للاختبارات

أعلنت وزارة الأوقاف في يناير 2023، عن حاجتها إلى ألف إمام وخطيب مسجد وألف عامل، وأعلنت الوزارة فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام، يوم الأحد المقبل، على أن تجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر، ومن بعدها خطوات وظيفة عامل مسجد بعد الانتهاء من مسابقة الائمة.

جاء ذلك في لقاء تسلم الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف، من الدكتور صالح الشيخ؛ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل ألف وظيفة عامل مسجد بالوزارة، والتي أعلن عنها في عام 2022، وكان وزير الأوقاف قد استقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام الوزارة، لتسلم نتيجة عمال المساجد، لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وتقدم للمسابقة 196694 مقدما، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 منهم، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الخامس عشر من أغسطس حتى الرابع من أكتوبر الماضي 21881 متقدما.

وقال رئيس الجهاز إن منظومة المسابقات المركزية بالجهاز تم تنفيذها وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مع دعمها بآليات التحقق من تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المنظومة، مشددا على أن الجدارة والكفاءة هي السبيل الوحيد لتولي الوظائف العامة.

وأشار وزير الاوقاف إلى أنه في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتزاما بالاستحقاقات الدستورية والقانونية فقد تم الاتفاق بين الوزارة والجهاز على حجز نسبة 5% من وظائف المسابقة ليتنافس عليها الأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التنافس على باقي وظائف المسابقة. حيث نجح 50 من الأشخاص ذوي الاعاقة في هذه المسابقة.

وأضاف رئيس الجهاز أن قائمة المرشحين لشغل وظائف العمال بلغ عددهم 989، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة حازت على أعلى نسبة حيث بلغت 12% تليها محافظة قنا بنسبة 10.1% ثم محافظة الغربية بنسبة 8.5% ثم محافظتا المنيا وسوهاج بنسبة 7.8% لكل منهما.

وأكد وزير الأوقاف على الالتزام الكامل بالشفافية الكاملة في جميع أعمال المسابقة، مشددا على نشر قائمة الناجحين مع دعوة جميع المواطنين ممن لهم لديهم ما يثبت أن أي شخص ورد اسمه بالقائمة قد خالف شروط المسابقة لا سيما شرط المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى مدير مديرية الأوقاف ببطاقة الرقم القومي الخاصة به وبالمستندات الدالة على مخالفة الشخص المخالف لشروط المسابقة، على أن تقوم الوزارة بإعمال شئونها في تحويل المرشح لشغل الوظيفة الوارد اسمه بالكشوف للنيابة العامة إذا ثبت تحايله على أحد شروط المسابقة والخاص بعدم حصول المتقدم لوظيفة (عامل) على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية، علما بأنه لن يلتفت إلى الشكاوى المجهلة.