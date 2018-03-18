الأوقاف تتفاوض للاستحواذ على حصة من بى إنفتسمنت

أحمد على:تتفاوض هيئة الأوقاف المصرية، مع شركة بى إنفستمنت للاستثمار المباشر، للاستحواذ على حصة بقيمة 100 مليون جنيه، من أسهمها خلال عملية الطرح الخاص، التى يجرى تنفيذها حاليا بالبورصة المصرية.وكانت “بى إنفتسمنت” قد أعلنت فى 6 مارس الجارى، عن فتح باب الاكتتاب فى %35 من أسهمها عبر طرح

أحمد على:

تتفاوض هيئة الأوقاف المصرية، مع شركة بى إنفستمنت للاستثمار المباشر، للاستحواذ على حصة بقيمة 100 مليون جنيه، من أسهمها خلال عملية الطرح الخاص، التى يجرى تنفيذها حاليا بالبورصة المصرية.

وكانت “بى إنفتسمنت” قد أعلنت فى 6 مارس الجارى، عن فتح باب الاكتتاب فى %35 من أسهمها عبر طرح خاص وعام، بهدف بيع نحو38.131 مليون سهم بالطرح الأول، و5 مليون سهم للجمهور فى الثانى بسعر10.75 جنيه للسهم، ويبلغ إجمالى عدد أسهم الشركة 116.892 مليون سهم، تمثل رأسمال قدره 584.46 مليون جنيه.

وكشف الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الأخيرة ترغب فى الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة، مشيرًا إلى أنها رصدت استثمارات بمبلغ 100 مليون جنيه، لطرح الشركة الجارى تنفيذه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الطرح جاذب، نظرًا لتعاظم العائد الاستثمارى المتوقع، كما أن توقيته ملائم جداً، فى ظل تعاظم سيولة السوق فى الوقت الحالى.

وأوضح أن الهيئة تمتلك سيولة كبيرة، قد تدفعها إلى زيادة الأموال المرصودة للاستثمار فى البورصة خلال العام الجارى، إلى 2 مليار جنيه، فى ظل الطروحات الكبيرة المنتظرة، وتحديدًا الحكومية منها، وأبرزها طرح شركة إنبى، وبنك القاهرة.

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، اعتزام هيئة الأوقاف استثمار نحو مليار جنيه فى البورصة، خلال 2018.

وتدار شركة بى إنفستمنت للاستثمار المباشر، بواسطة شركة بى بى أى بارتنرز، وتمتلك استثمارات فى 6 شركات تابعة، هي: مدينة نصر للإسكان، وتوتال، وجيزة للأنظمة والحلول المتكاملة، وBEARD للإستانلس، وبى للدفع الإلكترونى، وVITAS للتمويل متناهى الصغر، وInfinity سولار.

تأسست «بى إنفستمنت» فى 2006، برأسمال 584 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى اصولها 948 مليون جنيه، وصافى النقدية نحو 203 ملايين جنيه، بنهاية 2016.