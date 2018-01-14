الأوقاف تبحث نقل محفظة أصول بمليار جنيه لشركة جديدة

❐ رئيس الهيئة: 4 كيانات تقترب من حسم مناقصة لإدارة 600 مليون جنيه أحمد الدسوقى ومصطفى طلعتتدرس هيئة الأوقاف المصرية، تأسيس شركة جديدة، تنقل إليها جانب من أصولها، خلال العام الحالى، بالتعاون مع أحد بنوك الاستثمار المحلية، لتعظيم العائد الاستثمارى لمساحات شاسعة من الأراضى والعقارات غير المستغ

❐ رئيس الهيئة: 4 كيانات تقترب من حسم مناقصة لإدارة 600 مليون جنيه

أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت

تدرس هيئة الأوقاف المصرية، تأسيس شركة جديدة، تنقل إليها جانب من أصولها، خلال العام الحالى، بالتعاون مع أحد بنوك الاستثمار المحلية، لتعظيم العائد الاستثمارى لمساحات شاسعة من الأراضى والعقارات غير المستغلة الملوكة لها.

وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سيتم نقل محفظة أصول بقيمة لن تقل عن مليار جنيه، للشركة الجديدة، تتمثل فى أراض وعقارات، بمناطق راقية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت عبد الحافظ إلى طرح مناقصة لاختيار أحد بنوك الاستثمار الكبرى، لتولى مهام إدارة الأصول المدرجة تحت الكيان المنتظر، مرجحاً أن يتم اختياره من بين المجموعة المالية هيرميس، وسى آى كابيتال، وبلتون المالية.

وأوضح أن الغرض من الشركة الجديدة ليس فقط إدارة الأصول المنقولة إليها، بل تطويرها وزيادة ربحيتها، خاصة أن الهيئة تمتلك أكبر محفظة أصول عقارية وأراض بمصر، ولا بديل عن الاستعانة بذوى الخبرات المالية حسب قوله.

وقال إن الشركة المنتظرة ستكون بمثابة كيان قابض تتبعها شركات أخرى، لخدمة نفس الغرض، لافتا إلى أنه لم يتم الاستقرار على رأسمالها بعد، لكنه أكد أنه سيكون كبيرا، حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

فى سياق متصل، قال عبدالحافظ إن العروض الفنية والمالية، ترجح اقتراب 4 شركات هى: «هيرمس، وسى آى كابيتال، وبلتون، ورسملة – مصر»، من بين 6 شركات من المقرر أن تدير محفظة مالية أخرى مملوكة للهيئة بقيمة 600 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم اختيار الشركتين المتبقتين، خلال أيام.

كانت الهيئة قد دعت منذ عدة أشهر أكثر من 20 شركة متخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ المالية بالسوق المحلية، لتقديم سابقة أعمالها، إضافة إلى العرض الفنى والمالى لإدارة المحفظة.

وتمتلك هيئة الأوقاف ، مساهمات مباشرة فى بعض الشركات المقيدة بالبورصة، منها الصناعات الكيماوية «كيما»، والدلتا للسكر، وبنكا التعمير والإسكان، وفيصل الإسلامى، كما تمتلك شركات غير مقيدة، منها العربية للمفروشات والسجاد «دمنهور للسجاد»، والمحمودية للمقاولات.