الأوقاف تؤكد تخصيص 50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

أحمد صبريقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهم سيدعمون العمالة الحرفية غير المنتظمة بـ50مليون جنيه سنويا تبرعا منها والتزاما بمبادرة الرئيس التأمين على تلك العمالة مؤكدا أن الهدف الرئيسي منها نشر الأمن والاستقرار .وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى ال

أحمد صبري

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهم سيدعمون العمالة الحرفية غير المنتظمة بـ50مليون جنيه سنويا تبرعا منها والتزاما بمبادرة الرئيس التأمين على تلك العمالة مؤكدا أن الهدف الرئيسي منها نشر الأمن والاستقرار .

وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد إلى أن الوزارة رفعت مخصصات الأموال التي تتبرع لها للمرضي وغير القادرين العام الحالي من 24مليون إلى 50مليون جنيه

وأكد أن الوزارة ستنحق وتراجع قوائم المستفيدين من تلك الأموال حتى تصل لمستحقيها

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين العمالة اليومية، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية مؤخرا، مقترحا إصدار قانون أو قرار لإلزام الشركات بدفع تأمينات للعمال بالتنسيق مع الوزارات المعنية في كل مجال ووزارة التضامن الاجتماعي والبنوك للحفاظ على حقوقهم.