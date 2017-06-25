الأوقاف: بطوط لم يصلي إماما في العيد

متابعات:قال الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف محافظة دمياط، إنه لا صحة لما تردد حول إمامة أفراد يرتدون ملابس شخصيات كرتونية "بطوط وبن تن"، للمصلين بقرية كفر الغاب في دمياط.وأضاف أن الساحة المصورة لها إمام معين من وزارة الأوقاف وكان متواجدا لأداء الصلاة.من جهته، قال الشيخ جابر طايع رئيس ال

متابعات:

قال الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف محافظة دمياط، إنه لا صحة لما تردد حول إمامة أفراد يرتدون ملابس شخصيات كرتونية “بطوط وبن تن”، للمصلين بقرية كفر الغاب في دمياط.

وأضاف أن الساحة المصورة لها إمام معين من وزارة الأوقاف وكان متواجدا لأداء الصلاة.

من جهته، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ووكيل أول وزارة الاوقاف، إن الوزارة تواصلت مع مديرية أوقاف دمياط، وتبين أن الدميتين دخلتا بين صفوف المصلين، ولم تؤمهما، حيث كان الإمام يصلي بالناس العيد بالساحة التي خصصتها وزارة الأوقاف لصلاة العيد.

